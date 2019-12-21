لبنان: حسان دياب يبدأ استشارات تأليف الحكومة

في السياسة 22 ديسمبر,2019 نسخة للطباعة

بيروت ـ د.ب.أ: بدأ الدكتور حسان دياب المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة استشارات تأليف الحكومة.

وذكرت “الوكالة الوطنية للاعلام” أن الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة حسان دياب وصل إلى مجلس النواب لاجراء استشارات التأليف.

على الصعيد نفسه ، أعلنت كتلة “اللقاء الديموقراطي” امتناعها عن المشاركة في الحكومة المقبلة.

وقالت الكتة في بيان صحفي، إنه “في هذه اللحظة الحساسة والمصيرية التي يمر بها لبنان يبدو أن المعنيين بالشأن الحكومي يقاربون العملية بالطرق التقليدية التي لا ترقى الى مستوى التحديات، ولا تأخذ في الاعتبار حجم الانقسامات الخطيرة والتشنجات بين اللبنانيين، حيث يزداد الشرخ وتتفاقم الأوضاع ويحتقن الشارع أكثر وأكثر بما ينذر بالأسوأ”.

وأضافت أن السياق الذي تجري فيه عملية التكليف والتأليف، “يوحي بأننا أمام سيناريو معد سلفا سينتج حتما حكومة عاجزة وغير قادرة على تلبية طموحات الشعب اللبناني، فنكون عندها أمام عملية هدر للوقت وإضاعة للفرص واستنزاف للبنانيين، وتكون الطبقة السياسية قد فشلت مجددا باجتراح الحلول وإنقاذ الخليج 365 في أخطر مرحلة من تاريخ لبنان”.

وقالت إنه “بناء على ما تقدم … نعلن امتناعنا عن المشاركة في الحكومة المقبلة، ونعتذر عن عدم المشاركة في استشارات التأليف”.

من جانبه طالب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري المتظاهرين بالتعبير عن مشاعرهم بطريقة سلمية، دون التعرض للجيش أو القوى الأمنية.

وجاء ذلك بعد لقاء الحريري رئيس الحكومة المكلف حسان دياب بالمجلس النيابي.

وقال الحريري في مجلس النواب مخاطبا المتظاهرين “كل واحد له الحق في التعبير عن مشاعره، واتمنى على الجميع التعبير عن مشاعره بطريقة سلمية، لأن الجيش جيشنا كذلك قوى الأمن الداخلي”.

وأضاف: “اتمنى على الجميع التعبير عن الموقف بالتظاهر السلمي. نحن أولاد رفيق الحريري، تعودنا على طريقة وسنتابع هذا الأسلوب، واتمنى الخير من الاستشارات”، مشيراً إلى أن ” كتلة المستقبل ستعرب عن موقفها”.

من جهتها، أبلغت كتلة المستقبل النيابية الرئيس المكلف عدم مشاركتها في الحكومة المقبلة.

وقال النائب سمير الجسر، بعد لقاء كتلة المستقبل النيابية مع الرئيس دياب:” أبلغناه عدم المشاركة في الحكومة، لا بطريقة مباشرة ولا بطريقة غير مباشرة، وتمنينا عليه أن تكون الحكومة مؤلفة من اختصاصيين، وهذه رغبة جميع الناس”.

وأضاف:” دعوناه إلى تشكيل الحكومة بشكل سريع لأنها ستكون من لون واحد، لذلك لا ضرورة للتأخير في التشكيل”.

من جهة أخرى، أعلن النائب محمد رعد الذي ينتمي إلى كتلة “حزب الله” النيابية، كتلة “الوفاء للمقاومة”، أن “الحكومة ليست حكومة مواجهة وليست من لون واحد ويجب أن تستجيب لوجع اللبنانيين، وأن تطرح المناهج الصحيحة لاستنهاض البلد على المستوى الاقتصادي والاجتماعي”.