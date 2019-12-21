7 قتلى و10 جرحى في انفجار استهدف فندقا بالصومال

قال ضابط بالجيش الصومالي إن سيارة ملغومة انفجرت، السبت، خارج فندق بمدينة جالكعيو في إقليم مدج، مما أسفر عن مقتل 7 مدنيين على الأقل وإصابة أكثر من 10 أشخاص.

وأضاف الضابط علي عمر، في تصريحات أوردتها وكالة رويترز، أن السائق فشل في دخول مجمع الفندق، مما دفعه للاصطدام بدلا من ذلك بعربة عسكرية كانت متوقفة خارج حاجز أمني.

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وقال "حتى الآن نعلم بمقتل 7 أشخاص غالبا من المدنيين، لكن عدد القتلى قد يرتفع"، مشيرا إلى إصابة أكثر من 10 آخرين أغلبهم عسكريون صوماليون".

فيما قال مسعف بمستشفى جالكعيو إن المستشفى استقبل أكثر من 30 مصابا نتيجة الانفجار.

ويعاني الصومال هجمات متكررة لحركة "الشباب" الإرهابية، أوقعت 2078 قتيلا و2507 مصابين، خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني 2016 و14 أكتوبر/تشرين الأول 2017، حسب إحصاء للأمم المتحدة.