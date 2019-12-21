وزير الدفاع اليوناني: سنصعد إجراءاتنا ضد تركيا

قال وزير الدفاع اليوناني نيكوس باناجيوتوبولوس، السبت، إن بلاده ستتخذ إجراءات تصعيدية ضد تركيا خلال الفترة المقبلة.

وأكد وزير الدفاع اليوناني، خلال مكالمة هاتفية لقناة "سكاي" الإخبارية اليونانية، أن "هناك حقيقة مفادها أن الجار (تركيا) يصعّد سلوكه على العديد من المستويات، ومن الآن فصاعداً سنقوم بعملنا اللازم".

وأضاف أنه يثق بالقوات المسلحة اليونانية التي تواصل القيام بما هو ضروري للحفاظ على كل قطعة أرض في البلاد، لافتاً إلى أنهم يملكون الكثير لردع أي انتهاك.

وتعليقاً على تمرير البرلمان التركي لمذكرة التفاهم العسكري مع حكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج، قال وزير الدفاع اليوناني: "لن يكون الأمر بهذه البساطة، وستجد تركيا العديد من اللاعبين ضدها، نحن نقوم بعملنا بغض النظر عما يقوله أردوغان".

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وتصاعدت حدة التوتر بين اليونان وتركيا، على خلفية توقيع أردوغان وفايز السراج، رئيس حكومة الوفاق الليبية، مذكرتي تفاهم حول ترسيم الحدود البحرية، مع إصرار أنقرة على المضي في تنفيذها رغم الاعتراضات الدولية والإقليمية.





ونشر رئيس تحرير موقع "ديفنس ريفيو" العسكري اليوناني، لوانيس نيكيتاس، تغريدة مرفقة بصورة التقطها من داخل مقاتلة من طراز "ميراج 2000"، وأظهرت الصورة وضع سفينة بحرية تركية داخل دائرة الاستهداف من قبل الطائرة العسكرية اليونانية.

وأوقفت قوات خفر السواحل اليونانية، الخميس، سفينة شحن قادمة من تركيا، للاشتباه في نقلها أسلحة إلى المليشيات في مدينة مصراتة الليبية.

ورجحت صحف يونانية أن تكون عملية اعتراض السفينة، التي تدعى "سانت فنسنت غرينادين- إم إس بي 1"، جرت في خليج سودا بجزيرة كريت.