من يخلف ترامب حال عزله؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مجلس النواب الأمريكي وافق بالأغلبية على إدانة الرئيس دونالد ترامب بتهمتي إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونجرس، لتُحال قضية العزل إلى مجلس الشيوخ لإصدار القرار النهائي، فمن يخلف ترامب حال إصدار قرار بعزله؟ صوت مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، على مساءلة الرئيس دونالد ترامب في اتهامات بشأن إساءة استغلال منصبه وعرقلة عمل الكونجرس، ليصبح الرئيس الرابع في تاريخ الولايات المتحدة الذي يواجه محاكمة برلمانية، وهو إجراء من شأنه تحديد ما إذا كان سيعزل من منصبه، أم لا.

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