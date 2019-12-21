تطورات ليبيا وأزمة حكومة لبنان.. نشرة "العين الإخبارية" المسائية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، السبت 21 ديسمبر/كانون الأول، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة تجدون: واشنطن: اتفاق حكومة السراج وتركيا "استفزازي ومقلق"، والسودان يرحب بشطبه من لائحة واشنطن السوداء لحرية المعتقد، وخبراء تونسيون لـ"العين الإلخبارية": حكومة الجملي الرباعية تكرس المحاصصة، وعزوف سياسي عن المشاركة بالحكومة اللبنانية الجديدة.

كما تتابعون أيضاً: الخارجية الأمريكية تحذر من تداعيات اتفاق السراج وتركيا، والجامعة العربية: قرار "الجنائية الدولية" خطوة لوقف جرائم إسرائيل، وماكرون يعتزم "المضي قدما" في محاربة الإرهاب بالساحل الأفريقي، والأقصى 2019.. اقتحامات استفزازية وتهديدات احتلالية.

أما في الاقتصاد فتطالعون: سوريا: الاعتداءات على منشآتنا النفطية تزامنت مع "سطو تركي" على بترولنا، وانفتاح مالي بالصين.. أول شركة لإدارة الأصول تخضع لسيطرة أجنبية، وبريطانيا 2019.. بريكست يتخطى المجهول والخالص خلال 2020، والنمسا تخصص 173 مليار يورو لتقليص الغازات الدفيئة بحلول 2030، وجازبروم تكشف تفاصيل عقد نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا.

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