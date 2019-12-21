حشد مليشياوي لوقف زحف الجيش الليبي لقلب طرابلس

علم مراسل "العين الإخبارية" في طرابلس من مصادر عسكرية ليبية أن مليشيات مصراتة والخمس تستعد لإرسال قوات لدعم مليشيات مسلاتة الفارة من القتال مع الجيش الليبي في منطقة الداوون.

وكشفت المصادر عن إرسال مليشيات مصراتة ومليشيات المجلس العسكري-الخمس أرتالا مسلحة تحتشد الآن ببوابة الشرطة العسكرية-الخمس، عازمة على التوجه إلى مسلاتة ومنها إلى منطقة البوابة بالقصيعة شمال ترهونة.





كانت قوات الجيش الليبي والقوة المساندة لها تصدت، الجمعة، لهجوم مباغت من قبل المليشيات وطاردتهم إلى مناطق متقدمة داخل الحدود الإدارية في مسلاتة.

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كما استهدفت مقاتلات الجيش الليبي مخازن أسلحة وذخيرة تابعة لمليشيات (فرج الكشر) في مدينة مسلاتة، التي تقع على بعد 130 كيلومتراً شرقي العاصمة طرابلس، ونجح طيران الجيش الليبي في تدمير المخازن بالكامل، ومقتل 16 مسلحاً تابعاً للمليشيات الإرهابية.

وتكتسب ترهونة الواقعة جنوب شرقي طرابلس أهمية استراتيجية بسبب قربها للعاصمة، وتعدادها السكاني الذي يقارب المليون نسمة، إضافة لكونها أكبر المدن المؤيدة للجيش الليبي في عمليته لتطهير طرابلس.



وسبق وأرسلت قوات اللواء التاسع التابعة للجيش الليبي تعزيزات عسكرية لمحاور القتال، استعدادا للاقتحام الأخير، حسب تعليمات القيادة العامة للقوات المسلحة.

كما أرسلت قوات الدعم المركزي إلى ترهونة لتأمين الحدود والمنافذ الشرقية الفاصلة بين ترهونة ومسلاتة، بعد إعلان الأخيرة حالة النفير لدعم المليشيات.

وكان الجيش الوطني الليبي أعلن، الجمعة، عن مهلة نهائية لـ3 أيام، تنتهي الساعة 12 (العاشرة بتوقيت جرينيتش) من مساء الأحد، لمليشيات مدينة مصراتة للانسحاب من مدينتي سرت وطرابلس.

وحذر البيان المليشيات في حال لم تستجب بأن سلاح الجو سيستمر في استهداف مدينة مصراتة يومياً دون انقطاع وبشكل مكثف.