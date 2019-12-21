مانويل ماريرو.. أول رئيس وزراء لكوبا منذ 43 عاما

اختارت الجمعية الوطنية في كوبا (البرلمان)، السبت، مانويل ماريرو ليشغل منصب رئيس الوزراء، الذي كان ألغي في عام 1976، وفق وسائل إعلام رسمية.

وكان مانويل ماريرو (56 عاما) الحائز على شهادة في الهندسة المدنية وزيرا للسياحة منذ عام 2004.

وأعلن الرئيس الكوبي ميجل دياز-كانل لدى طرحه اسم ماريرو أمام أعضاء الجمعية، "إن هذا المقترح لقي الموافقة الواجبة من قبل المكتب السياسي للحزب الشيوعي".

وانعقدت الجمعية الوطنية التي تجتمع في دورتين عاديتين سنويا، الجمعة والسبت، لإجراء بعض التغييرات التي شملها التعديل الدستوري، الذي اعتمد في أبريل/نيسان الماضي، بينها إعادة منصب رئيس الوزراء.





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وأوضحت جريدة "جرانما" الناطقة باسم الحزب الشيوعي، الحزب الوحيد المسموح له بالعمل في كوبا، "أن المنصوص عليه (يتمثل) في أن يكون لرئيس الدولة سلطة واسعة، وأن يعاونه رئيس وزراء في أداء مهام الحكومة".

ومنذ وصول ميجل دياز-كانل إلى السلطة قبل عام و8 أشهر تمت إعادة توزيع غالبية الحقائب الوزارية من جديد، في مؤشر إلى تغيير الأجيال.

وكان رئيس الوزراء السابق الذي تولى المنصب منذ الثورة في عام 1956 حتى 1976 فيدل كاسترو نفسه.

وفي شهر يوليو/تموز الماضي وافق البرلمان الكوبي على قانون جديد للانتخابات، ينص على إعادة منصب رئيس الوزراء للبلاد بعد 43 عاما من إلغائه.

وبحسب القانون، الذي صادق عليه بالإجماع نواب البرلمان خلال جلسة شارك فيها الرئيس الكوبي السابق راؤول كاسترو، الذي لا يزال على رأس الحزب الشيوعي القوي في كوبا والرئيس الحالي ميجيل دياز كانل، فإن "رئيس الوزراء يختاره رئيس الجمهورية وتوافق عليه الجمعية الوطنية (البرلمان)، لكنه لا يدعو إلى نظام متعدد الأحزاب".

يذكر أنه تم إلغاء منصبي الرئيس ورئيس الوزراء، بعد الموافقة على أول دستور اشتراكي في عام 1976، وفي ذلك الوقت تم دمج الدورين في رئيس مجلس الدولة.