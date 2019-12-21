شاهد.. الجيش الليبي يعلن توقيف سفينة تركية قبالة درنة 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 ديسمبر 2019

الخليج 365 - متابعات

أعلن الجيش الوطني الليبي، مساء السبت، توقيف سفينة تركية في الحدود البحرية التي جرى ترسيمها بموجب اتفاقية بحرية بين تركيا وحكومة الوفاق قبالة ساحل درنة شرق البلاد.



ونشر المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري مقطعًا مصورًا لعملية اقتياد سفينة، تحمل علم غرينادا ويقودها طاقم تركي، إلى ميناء رأس الهلال، من أجل ”التفتيش والتحقق من حمولتها واتخاذ الإجراءات المتعارف عليها دوليًا في مثل هذه الحالات“.

كما نشر المسماري أيضًا عبر صفحته على ”فيسبوك“، صور جوازات سفر الطاقم التركي للسفينة، التي قال إنّ السرية البحرية ”سوسة“ أوقفتها أثناء قيمها بدورية في المياة الإقليمية الليبية قبالة ساحل درنة وفي الحدود البحرية التي جرى ترسيمها بموجب الاتفاقية بين تركيا وحكومة الوفاق.

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ووقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج أواخر الشهر الماضي، مذكرة تفاهم حول الحدود البحرية، لكنّ الجيش الليبي أعلن حينها أن أي اقتراب تركي من المياه الليبية سيكون هدفًا لقواته.