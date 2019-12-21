الجيش الليبي يجر سفينة تركية للتفتيش

قال الجيش الليبي إن سرية بحرية مقاتلة قامت بجر سفينة تركية تحمل علم غرينادا ويقودها طاقم تركي الجنسية.

Advertisements

وذكر الجيش أن الواقعة حدثت أثناء تنفيذ دورية فى المياة الإقليمية الليبية قبالة ساحل درنة، وفي الحدود البحرية التي تم ترسيمها بموجب الاتفاقية الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق التي تسيطر على طرابلس.

من أفراد الطاقم التركي

وأضاف الجيش في بيان عاجل، مساء السبت، أنه تم جر السفينة إلى ميناء رأس الهلال للتفتيش والتحقق من حمولتها واتخاذ الاجراءات المتعارف عليها دوليا في مثل هذه الحالات.

وكان الجيش الليبي حذّر في وقت سابق السفن التركية من الاقتراب من السواحل الليبية، وهدّد بإغراقها.