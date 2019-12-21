شكرا لقرائتكم بومبيو إلى روسيا والصين: أيديكما ملطخة بدماء السوريين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نددت الولايات المتحدة، السبت، بالفيتو "المعيب" لروسيا والصين، الجمعة، لإفشال مشروع قرار يمدد لعام ايصال المساعدات الانسانية للامم المتحدة الى 4 ملايين سوري عبر الحدود.

وقال وزير الخارجية الاميركي، مايك بومبيو ، في بيان مخاطبا موسكو وبكين، إن "أيديكما ملطخة بالدماء"، معتبرا ان البلدين "فضلا تقديم دعم لشريكهما في دمشق، واضعين بذلك حياة ملايين المدنيين الابرياء في الميزان في ذروة فصل الشتاء، ومهددين في الوقت نفسه المدنيين عبر دعم الهجوم العسكري المتواصل لنظام (بشار) الاسد وروسيا على ادلب".

وهذه المساعدات يفيد منها خصوصا سكان المناطق الخارجة عن سيطرة دمشق، وبالاخص ادلب التي يسيطر عليها مقاتلو هيئة تحرير الشام، الفرع السابق لتنظيم القاعدة في سوريا.

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وتعتبر روسيا ان دمشق استعادت السيطرة على مساحات كافية من البلاد لضمان نقل المساعدات الانسانية الدولية انطلاقا من اراضيها بدلا من ان تمر بالنقاط الحدودية في تركيا والعراق.

لكن بومبيو رأى ان "لا بديل من نقل الامم المتحدة لشحنات المساعدة عبر الحدود ولا حل قابلا للاستمرار لتأمين الغذاء لملايين السوريين سوى ان يوقف النظام السوري حربه على شعبه".

وتفويض الامم المتحدة لنقل المساعدات عبر الحدود ينتهي مفعوله في 10 كانون الثاني/يناير، ولا يزال اعضاء مجلس الامن يأملون بالتوصل الى تسوية قبل هذا الموعد.