رد عضو المكتب السياسي في تيار "المستقبل" النائب السابق ​مصطفى علوش​ على رئيس تيار "التوحيد العربي" الوزير السابق ​وئام وهاب​ قائلا: "يتحدث جاهل الجاهلية عن ضب الزعران وهو زعيم العصابة وقمة التفاهة وأسفل السفالة في لبنان؟ بالفعل هزلت".

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كانت هذه تفاصيل خبر علوش رداً على وهاب: يتحدث عن ضب الزعران وهو أسفل السفالة في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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