منسق الاعلام بتيار المستقبل: التيار غير معني بما يحصل في الشارع

أعلن منسق الإعلام في ​تيار المستقبل​ ​عبد السلام موسى​، في حديث تلفزيوني، أن التيار غير معني بما يحصل في الشارع، لافتاً إلى أن القانون يكفل لجميع المواطنين التعبير عن آرائهم.

وأكد موسى أن لا علاقة لتيار "المستقبل" بما حصل من إعتداء على فريق عمل قناة "الجديد" في محلة ​الكولا​، رافضاً تحميل التيار مسؤولية ما حصل.

وكانت "الجديد" قد أفادت عن الإعتداء على فريق عمل القناة في منطقة الكولا، حيث تمت سرقة الكاميرا وتحطيمها وإحراقها من قبل مجموعة من الملثمين، بعد الإعتداء على المصور زكريا الخطيب.

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