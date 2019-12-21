توجه رئيس ​حزب التوحيد العربي​ ​وئام وهاب​ الى رئيس ​حكومة​ تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالقول:"يا سعد ضب زعرانك عيب انت رجل ووعدت بأن تسهل والان عندما رأيت وكيل ​الخارجية الاميركية​ ​ديفيد هيل​ مرتاح ولم يصعد يظهر انك شعرت بالضرب"، مضيفا:"يا حبيبنا الناس انتظرتك شهرين ووالدك علم جيلا كاملا وهؤلاء الزعران لن يفيدوك بشيء".

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كانت هذه تفاصيل خبر وهاب للحريري: الناس انتظرتك شهرين "ضب زعرانك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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