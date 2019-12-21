افادت معلومات صحافية عن "سماع ​اطلاق نار​ كثيف في الهواء في جبل ​البداوي​، ما أدى إلى توتر وتخوف لدى المواطنين، وعلى الفور، تحركت دوريات للجيش لتعقب مطلقي النار الذين يستلقون سيارات ذات زجاج داكن، وينتقلون من منطقة الى أخرى في مدن الفيحاء: ​طرابلس​، ​الميناء​، البداوي و​القلمون​".

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كانت هذه تفاصيل خبر مسلحون في سيارات بزجاج داكن يتنقلون في مدن الفيحاء ويطلقون الرصاص في الهواء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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