الشيخ حسن مرعب: حسان دياب لا يمثل السنة وعليه أن يعتذر

أشار المفتش العام المساعد في دار الفتوى الشيخ حسن مرعب، في حديث تفلزيوني، إلى أن رئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​ رفض تكليفه بسبب عدم تسميته من قبل "​التيار الوطني الحر​" و"​حزب القوات اللبنانية​"، سائلاً: "لماذا لا تطبق الميثاقية في تسمية رئيس الحكومة المكلف ​حسان دياب​؟"

وسأل الشيخ مرعب: "أين الحراك اليوم بعد إٍسقاط سعد الحريري؟"، مؤكداً أن دياب لا يمثل ​الطائفة السنية​ وعليه أن يعتذر، متوجهاً إليه بالقول: "من سيستقبلك إذا قررت زيارة طرابلس أو عكار أو طريق الجديدة؟"، مشدداً على أنه يتحدث باسمه وليس باسم دار الفتوى.