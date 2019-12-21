أشار المفتش العام المساعد في دار الفتوى الشيخ حسن مرعب، في حديث تفلزيوني، إلى أن رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري رفض تكليفه بسبب عدم تسميته من قبل "التيار الوطني الحر" و"حزب القوات اللبنانية"، سائلاً: "لماذا لا تطبق الميثاقية في تسمية رئيس الحكومة المكلف حسان دياب؟"
وسأل الشيخ مرعب: "أين الحراك اليوم بعد إٍسقاط سعد الحريري؟"، مؤكداً أن دياب لا يمثل الطائفة السنية وعليه أن يعتذر، متوجهاً إليه بالقول: "من سيستقبلك إذا قررت زيارة طرابلس أو عكار أو طريق الجديدة؟"، مشدداً على أنه يتحدث باسمه وليس باسم دار الفتوى.
كانت هذه تفاصيل خبر الشيخ حسن مرعب: حسان دياب لا يمثل السنة وعليه أن يعتذر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.