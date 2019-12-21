الطقس غداً قليل الغيوم اجمالاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة

أفادت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ بأن ​الطقس​ المتوقع في ​لبنان​ الأحد قليل الغيوم اجمالاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، يتحول مساءً الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ضباب على المرتفعات.

أما الإثنين، فغائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة على الساحل، يتحول بعد الظهر الى قليل الغيوم مع رياح ناشطة تقارب ال ٦٠كم/س .

أما الثلاثاء، فغائم جزئياً بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة على الجبال والداخل ورياح قوية تتخطى ال ٨٥كم/س، يتحول خلال النهار الى غائم مع تشكل ضباب على المرتفعات وتتساقط امطار متفرقة تشتد غزارتها خلال الليل مترافقة بعوصف رعدية، كما يرتفع موج البحر فيقارب الـ6 أمتار ليلا كما تتساقط الثلوج فتلامس ال ١٦٠٠م .