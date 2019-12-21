زياد أسود: البلد ينهار بسبب "المحن" السياسي

أشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​زياد أسود​، في حديث تلفزيوني، إلى أن البلد ينهار بسبب "المحن" السياسي عند البعض، لافتاً إلى أن الحياة يجب أن تستمر من دون إنتظار أحد بسبب الأوضاع القائمة.

ورأى النائب أسود أن من يريد المشاركة في ​الحكومة​ أهلاً وسهلاً، لكن من لا يريد لا يجب إنتظاره لأن في ذلك تشجيعاً على "الحرد".