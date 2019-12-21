أشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب زياد أسود، في حديث تلفزيوني، إلى أن البلد ينهار بسبب "المحن" السياسي عند البعض، لافتاً إلى أن الحياة يجب أن تستمر من دون إنتظار أحد بسبب الأوضاع القائمة.
ورأى النائب أسود أن من يريد المشاركة في الحكومة أهلاً وسهلاً، لكن من لا يريد لا يجب إنتظاره لأن في ذلك تشجيعاً على "الحرد".
كانت هذه تفاصيل خبر زياد أسود: البلد ينهار بسبب "المحن" السياسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.