حَوَّلت له "كارت شحن".. شاب يتصل بوالدته هاتفيًا قبل انتحاره في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

انتحر شاب شنقًا داخل شقته في منطقة سيدي بشر شرقي الإسكندرية، لمروره بحالة نفسية سيئة، تاركًا رسالة لوالدته جاء فيها:"سامحيني يا أمي تعبت من الوحدة وهشنق نفسي".

وتلقى قسم شرطة المنتزه أول، بلاغًا يفيد انتحار شاب شنقًا داخل الشقة محل سكنه في عقار بشارع مسجد العزيز المجيب بمنطقة سيدي بشر قبلي، وانتقل ضباط مباحث القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص وجود جثة "وليد.أ.ذ" 20 عامًا، مسجى على السرير في حجرة النوم بالشقة، ويرتدي كامل ملابسه، ووجود سحجات حول الرقبة.

وكشفت التحقيقات أن الشاب المتوفي يقيم بالشقة محل الواقعة بمفرده وذلك بعد انفصال والده ووالدته وزواج كلا منهما، فيما اكتشفت ابنة خالته والتي تزوره من فترة لأخرى انتحاره.

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وبسؤال والدته، المقيمة بمحافظة القاهرة، في التحقيقات قالت إن ابنها انتحر شنقًا لمروره بحالة نفسية سيئة بسبب شعوره بالوحدة وتركه عمله بمحل "آيس كريم".

وأضافت الأم أن ابنها أجرى مكالمة هاتفية معها قبل ساعات من انتحاره أخبرها فيها بتركه العمل في محل لبيع الآيس كريم وشعوره بالوحدة والضيق ورغبته في الانتحار.

وتابعت: "قلت له استهدى بالله يا بني وحولت له بطاقة شحن "كارت" للهاتف المحمول بـ50 جنيه، بعدها فوجئت برسالة منه على هاتفي كتب فيها سامحيني يا أمي أنا تعبت من الوحدة وهنتحر".

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم في قسم شرطة المنتزه أول، وجرى نقل الجثة للمشرحة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.