سر الـ"9 غوايش".. مفاجأة في واقعة العثور على هيكلين عظميين بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:
كشفت تحقيقات النيابة العامة بالإسكندرية عن مفاجأة في واقعة العثور على هيكلين عظميين لرجل وسيدة مجهولين على طريق محور المحمودية في منطقة الحضرة الجديدة.
وتبين من التحقيقات ومعاينة خبراء الأدلة الجنائية العثور مع أحد الهيكلين العظميين "السيدة" على 9 غوايش ذهبية، ما يرجح أن الواقعة ليست بقصد السرقة وأنه ربما يكون هناك دافعًا آخر وراء الحادث.
كان مواطنون عثروا على هياكل عظمية وبقايا جثث في حالة تحلل كامل داخل أجولة على طريق محور المحمودية بمنطقة الحضرة الجديدة بالقرب من كوبري الزهور.
انتقل المقدم أمير المهندس، رئيس مباحث قسم شرطة محرم بك، والمستشار أحمد ياسر، رئيس نيابة محرم بك، إلى موقع الحادث، وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة الإسعاف بكوم الدكة.
تحرر عن الواقعة المحضر رقم 11085 لسنة 2019 إداري قسم شرطة محرم بك، وباشرت النيابة العامة التحقيق.
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