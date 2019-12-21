مصادر تُرجح عرض التعديل الوزاري على البرلمان غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم:

رجحت مصادر برلمانية، عرض التعديل الوزاري على مجلس النواب في جلسته العامة، غدًا الأحد.

وقال النائب مصطفى بكري، في تصريحات لمصراوي، إنَّه من المتوقع أن يشهد التعديل بين 8 إلى 10 حقائب وزارية.

يذكر أن مجلس النواب يعاود جلساته العامة بداية من غدٍ الأحد وحتى الثلاثاء المقبل.

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وتنص المادة 147 من الدستور على أن: "لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية اجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث أعضاء المجلس".

بدوره، قال النائب السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، لمصراوي: "كل شيئ وراد... التغيير سنة الحياة".

وأضاف: "بالتأكيد هناك وزراء سيتم تغييرهم، أما من يتواكب أدائه مع خطة الدولة وأداء القيادة السياسية فلما تغييره؟".