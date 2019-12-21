محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:
أصدر المستشار محمود الغايش، المحامي العام لنيابات شرق الإسكندرية الكلية، 4 قرارات عاجلة في واقعة العثور على هيكلين عظميين على طريق محور المحمودية.
وتضمنت القرارات ندب خبراء الأدلة الجنائية لأخذ عينات من بقايا الهيكلين وفحصها، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية حول الواقعة.
وقررت النيابة التحفظ على كافة كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة وتفريغها، واستعجال نتيجة تحليل البصمة الوراثية "DNA" لتحديد هوية الجثتين.
كان مواطنون عثروا على هياكل عظمية وبقايا جثث في حالة تحلل كامل داخل أجولة على طريق محور المحمودية بمنطقة الحضرة الجديدة بالقرب من كوبري الزهور.
وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة الإسعاف بكوم الدكة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر رقم 11085 لسنة 2019 إداري قسم شرطة محرم بك.
وتكثف إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية جهودها لكشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها.
كانت هذه تفاصيل خبر منها تحليل الـ"DNA".. النيابة تصدر 4 قرارات في واقعة الهيكلين العظميين بالإسكندرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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