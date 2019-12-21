في واقعة الهيكلين العظميين.. بحث بلاغات الاختفاء بأقسام شرطة الإسكندرية

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محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:
كشفت معاينة خبراء الأدلة الجنائية بمديرية أمن الإسكندرية، أن الهيكلين العظميين الذين عثر عليهما في حالة تحلل كامل على طريق محور المحمودية لرجل وامرأة.
وأخطرت إدارة البحث الجنائي كافة أقسام الشرطة في الإسكندرية، والبالغ عددها 11 قسمًا، لبحث جميع بلاغات الاختفاء والتغيب خلال الشهور الماضية، لتحديد هوية الهيكلين العظميين.
ووجه اللواء سامي غنيم، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، بتشكيل فريق بحث جنائي بالتنسيق مع قطاع الأمن العام لسرعة كشف غموض الواقعة وضبط المتهمين.
كان مواطنون عثروا على هياكل عظمية وبقايا جثث في حالة تحلل كامل داخل أجولة بطريق محور المحمودية بمنطقة الحضرة الجديدة بالقرب من كوبري الزهور.
تحرر المحضر اللازمة حول الواقعة، وحمل رقم 11085 لسنة 2019 إداري قسم شرطة محرم بك، وباشرت النيابة العامة التحقيق.
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