ضبط راكب في مطار القاهرة بحوزته مخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:
ضبطت الأجهزة الأمنية في مطار القاهرة، اليوم السبت، راكب بحوزته كمية من مخدر الحشيش و"الماريجوانا"، أثناء إنهاء إجراءات وصوله قادمًا من العاصمة الفرنسية باريس.
واشتبه رجال الجمرك في الراكب "ه م"، وفتشوا حقائبه على جهاز الكشف بالأشعة، فتلاحظ وجود مطحنة خاصة بطحن المخدرات، وعند تفتيش الحقائب يدويا وجودوا كميات من مخدر "الماريجوانا" داخل عبوة مكملات غذائية وكمية من مخدر الحشيش.
تم تحرير المحضر اللازم بعد إخطار اللواء محمد صلاح، مدير مباحث المطار، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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