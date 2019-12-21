موعد شهر رمضان وعيدي الفطر والأضحى في 2020

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان، اليوم الجمعة، إنه من المتوقع أن يولد هلال شهر رمضان 1441 يوم الخميس 23 أفريل 2020، الساعة 06:26، بحيث يكون الهلال مع غروب الشمس على ارتفاع 3 درجات فوق الأفق الغربي، ويختفي بعد غروب الشمس بـ 20 دقيقة.

وذكر الجروان أن ظروف الرؤية البصرية ستتحسن في المناطق الغربية من الجزيرة العربية، بحيث تكون فرصة رصده قائمة ليصبح الجمعة 24 أفريل 2020، غرة شهر رمضان لعام 1441، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.

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وقال: "فيما يولد هلال شهر شوال 1441 يوم الجمعة 22 ماي 2020، الساعة 21:39 أي بعد غروب الشمس، ويشاهد مساء السبت ليكون الأحد 24 ماي 2020، غرة شوال".

وأضاف: "أما شهر ذي الحجة، فيولد هلال شهر ذي الحجة 1441 يوم الاثنين 20 جويلية 2020 الساعة 21:33، أي بعد غروب الشمس، ويشاهد مساء الثلاثاء ليكون الأربعاء، 22 ماي، غرة ذي الحجة، على أن يصبح الجمعة، 31 جويلية 2020، عيد الأضحى المبارك، وفقا للحسابات الفلكية.