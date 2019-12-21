مصرع 20 شخصًا في حادث تصادم شرق جواتيمالا

لقي 20 شخصًا مصرعهم، اليوم السبت، إثر حدوث تصادم بين حافلة للركاب وشاحنة ثقيلة ذات مقطورة شرقي جواتيمالا.
وذكرت شبكة (ايه بي سي نيوز) الإخبارية الأمريكية أنالشاحنة ارتطمت بالحافلة من الخلف في بلدية "جوالان" الواقعة على بعد نحو 150 كيلومترا شرقي العاصمة جواتيمالا سيتي، ما أسفر الحادث أيضا عن جرح عشرة أشخاص آخرين.
وصرح متحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في جواتيمالا، بأن تسعة من القتلى من القصر، فيما أدى التصادم إلى تدمير مؤخرة الحافلة وانقلاب الشاحنة على جانبها.
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