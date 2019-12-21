ترشيح مانويل كروز لشغل منصب أول رئيس للوزراء في كوبا منذ عام 1976

رشح الرئيس الكوبي ميجويل دياز كانال اليوم السبت وزير السياحة مانويل كروز، لشغل منصب رئيس الوزراء وذلك لأول مرة منذ عام 1976 الذى شهد إلغاء هذا المنصب الهام.
وذكرت شبكة (أيه.بي.سي.نيوز) الإخبارية الأمريكية أن الرئيس الكوبي أوضح أن اختياره لمانويل كروز (56عاما) لشغل هذا المنصب يأتي نظرا لخبرته الطويلة في مجال التفاوض مع المستثمرين الأجانب خلال شغله لمنصب وزير السياحة على مدار 16 عاما.
ومن المنتظر أن تجتمع الجمعية الوطنية الكوبية - في وقت لاحق اليوم - للتصديق على ترشيح كروز لرئاسة الحكومة الكوبية لمدة خمسة أعوام.
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الكوبي فيدل كاسترو ظل يشغل منصب رئيس الدولة إلى جانب منصب رئيس الوزراء خلال الفترة بين عامي 1956 و1976، والذي شهد إجراء تعديلات دستورية تم بمقتضاها إلغاء منصب رئيس الوزراء في كوبا منذ هذا التاريخ .
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