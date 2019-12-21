روحاني: اليابان قدمت مقترحا لكسر الحظر الأمريكي

كشف الرئيس الإيراني حسن روحاني، فور عودته لبلاده من اليابان، أن طوكيو تقدمت بمقترح جديد حول كيفية تجاوز نظام العقوبات الأمريكي ضد طهران.

وأكد روحاني أن بلاده تجري مشاورات مع أطراف دولية وبصورة أنشط مع اليابان والدول الأوروبية، من أجل "كسر الحظر الأمريكي" في إشارة إلى العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها

على طهران مع انسحابها الأحادي من الاتفاق النووي.

وأضاف: "في ما يتعلق بالحظر كان لليابانيين مقترح جديد ولنا أيضا، حيث تقرر أن تستمر المشاورات حول الموضوع"، دون لأن يكشف عن مضمون هذين المقترحين.

وشدد الرئيس الإيراني على أن العقوبات الأمريكية تمثل انتهاكا للقانون الدولي ولن تؤتي أكلها، وتابع: "الاتفاق النووي يصب في مصالح جميع الشعوب والحكومات وبالتالي لا حل لهذه القضية إلا بتراجع واشنطن عن الطريق الخاطئ الذي اختارته".

وأضاف: "نعتقد أن كسر الحظر وإحباط مؤامرة واشنطن يعد عملا وطنيا وثوريا ضروريا، وواجبنا علينا... جميع الدول ضد الحظر الأمريكي ما عدا دولة أو دولتين فقط".