تريند2019.. تعرف على ما بحث عنه الإماراتيين خلال العام

أعلن محرك البحث "جوجل"، عن أبرز الموضعات المتداولة في الإمارات، خلال عام 2019، والتي سيطرت على مستخدمي موقع البحث الخلال العام،

وفيما يلي نعرض لكم أبرز ما بحث عنه الإماراتيين في 2019.

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1- بنغلاديش - الهند.

2- اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

3- أمازون الإمارات.

4- رمضان.

5- أي فون 11.

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6- ثانوس.

7- مفتاح كهربائي.

8-مهرج.

9-لعبة العروش.

10- الكابتن مارفل.



