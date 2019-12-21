لافروف: ترامب يعلن استعداده الحوار مع روسيا

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعث برسالة، أعرب فيها عن استعداده لمواصلة الحوار حول مشاكل العلاقات الثنائية بين بلاده وروسيا.

وأضاف لافروف في حديثه خلال برنامج "اللعبة الكبيرة" الذي تم عرض جزء منه

على القناة الروسية الأولى اليوم: "أرسل الرئيس ترامب خطابا قصيرا، قال فيه إننا مستعدون لمواصلة البحث عن طرق للتغلب على المشكلات في علاقاتنا".

في 10 ديسمبر الجاري، بدعوة من الجانب

الأمريكي، قام لافروف بزيارة عمل إلى الولايات المتحدة.

وفي واشنطن، أجرى الوزير الروسي مباحثات مع نظيره الأمريكي مايكل بومبيو. والتقى مع الرئيس ترامب في البيت الأبيض.

ووفقا للمتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، تم خلال اللقاءات التي أجراها لافروف، بحث القضية الأفغانية، والوضع في سوريا والأمن ونزع السلاح وقضايا الاستقرار الاستراتيجي.