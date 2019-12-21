استمرار الحرائق في أستراليا

أكد مسئولون في أستراليا استمرار الحرائق واسعة النطاق التي تلتهم مساحات واسعة جنوب شرقي البلاد، على خلفية موجة الحر الشديد التي بلغت مستوى كارثيًّا.

وأكد شين فيتزسيمونز مفوض خدمات إطفاء الحرائق الريفية في ولاية نيو ساوث ويلز، أن الحرائق المتصاعدة سببت اليوم السبت

حالة من الشلل في أكبر ولاية في البلاد من حيث عدد السكان.

وقال: "وضع الحرائق الكارثي أسوأ ما يمكن أن يحصل"، مؤكدًا وجود دواع للقلق البالغ نظرًا للوضع الحالي في الولاية.

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وحسب تنبؤات الطقس، ستبلغ درجات الحرارة غربي سيدني اليوم 47 درجة مئوية، وعلى الرغم من وجود توقعات بتراجع درجات الحرارة مساء اليوم، تحذر السلطات من أن الرياح القوية تهدد بتوسع رقعة النيران إلى اتجاهات جديدة.

ولا يزال ألفا رجل إطفاء يعملون على إخماد نحو 100 حريق في نيو ساوث ويلز، بعد أسبوع من إعلان حالة الطوارئ في الولاية.