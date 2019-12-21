أعلن الجيش اللبناني عن ضبط شخصين في منطقة قريبة من الحدود السورية، عثر في سيارتهما على قذائف صاروخية.
وأكد الجيش اللبناني على حسابهفي "تويتر" أن وحدة تابعة له أوقفت عند حاجز العاصي الهرمل شمال شرقي البلاد اليوم كلا من ذو الفقار أسعد سيف الدين، ومحمد حسين الجمال، بعد العثور في سيارتهما على 20 قذيفة "آر بي جي" و21 حشوة عائدة لها، بالإضافة إلى كمية من الذخائر الحربية.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط سيارة محملة بالقذائف على الحدود اللبنانية السورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.