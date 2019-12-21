ماكرون: عملية "برخان" قتلت 33 "إرهابيا" في مالي

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من ابيدجان، اليوم السبت، أنّ عملية برخان الفرنسية قتلت 33 "إرهابياً" صباحا في مدينة موبتي في مالي.

وأضاف ماكرون في كلمة ألقاها أمام الجالية الفرنسية في ثاني أيام زيارته إلى ساحل العاج، أنّ العملية حررت دركيين ماليين من أيدي الإرهابيين كما أسرت مقاتلاً، من دون إعطاء تفاصيل إضافية. اقرأ أيضاً... ماكرون: عملية "برخان" لمكافحة الإرهاب في الساحل "لا غنى عنها"

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