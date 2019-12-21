بعد لقائه دياب... الحريري يدعو المتظاهرين إلى الالتزام بالسلمية

طالب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري المتظاهرين بالتعبير عن مشاعرهم بطريقة سلمية، من دون التعرض للجيش أو القوى الأمنية.

وجاء ذلك بعد لقاء الحريري، اليوم السبت، رئيس الحكومة المكلف بتشكيل حكومة جديدة حسان دياب بالمجلس النيابي في إطار الاستشارات النيابية غير الملزمة التي يقوم بها دياب لتشكيل الحكومة.

وقال الحريري في مجلس النواب مخاطباً المتظاهرين "كل واحد له الحق في التعبير عن مشاعره، واتمنى على الجميع التعبير عن مشاعره بطريقة سلمية، لأن الجيش جيشنا كذلك قوى الأمن الداخلي".

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من جهته، قال النائب سمير الجسر، بعد لقاء كتلة المستقبل النيابية مع رئيس الحكومة دياب: "أبلغناه عدم المشاركة في الحكومة، لا بطريقة مباشرة ولا بطريقة غير مباشرة، وتمنينا عليه أن تكون الحكومة مؤلفة من اختصاصيين، وهذه رغبة جميع الناس".

وأضاف: "دعوناه إلى تشكيل الحكومة بشكل سريع لأنها ستكون من لون واحد، لذلك لا ضرورة للتأخير في التشكيل".

ومنذ تكليف دياب الخميس، انطلقت احتجاجات في عدد من المناطق تطالب بتنحيه باعتباره غير ممثل للسنة، وتخلل هذه الاحتجاجات يوم أمس مواجهات مع الجيش والقوى الأمنية أسفرت عن سقوط جرحى.

تجدر الإشارة إلى أن الاحتجاجات الشعبية مستمرة في لبنان منذ 66 يوماً على التوالي.