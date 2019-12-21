كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي يتقدم في محور مشروع الهضبة في طرابلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تمكنت قوات "الكتيبة 155 مشاة" التابعة للجيش الليبي، اليوم السبت، من تحقيق تقدم في محور مشروع الهضبة صلاح الدين في طرابلس، وسيطرت على مواقع جديدة بعد توجيه عدة ضربات لتمركزات العدو المندحر.
وأشار مكتب الإعلام إلى أنه أثناء تقدم الوحدات المسلحة تم العثور على جثتين تابعتين لقوات الوفاق تم تركها بالقرب من كلية ضباط الشرطة، مؤكداً أنه تم تسليمها إلى الهلال الأحمر.
وكانت قوات الجيش الليبي والقوة المساندة لها قد تصدت، أمس الجمعة، لهجوم مليشيات وطاردتهم إلى مناطق متقدمة داخل الحدود الإدارية في مسلاتة.
وسبق وأرسلت قوات اللواء التاسع التابعة للجيش الليبي تعزيزات عسكرية لمحاور القتال استعدادا للاقتحام الأخير، حسب تعليمات القيادة العامة للقوات المسلحة، كما أرسلت قوات الدعم المركزي ترهونة لتأمين الحدود والمنافذ الشرقية الفاصلة بين ترهونة ومسلاتة، بعد إعلان الأخيرة حالة النفير ودعم المليشيات.
وتكتسب ترهونة الواقعة جنوب شرقي طرابلس أهمية استراتيجية بسبب قربها للعاصمة، وتعدادها السكاني الذي يقارب المليون نسمة، إضافة لكونها أكبر المدن المؤيدة للجيش الليبي في عمليته لتطهير طرابلس.