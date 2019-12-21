كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي يتقدم في محور مشروع الهضبة في طرابلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت قوات "الكتيبة 155 مشاة" التابعة للجيش الليبي، اليوم السبت، من تحقيق تقدم في محور مشروع الهضبة صلاح الدين في طرابلس، وسيطرت على مواقع جديدة بعد توجيه عدة ضربات لتمركزات العدو المندحر.

وقال المكتب الإعلامي للكتيبة عبر حسابه الرسمي على الفيس بوك، إن القوات المسلحة أصبحت على مشارف أبوسليم وطريق السدرة بإسناد من سلاح الجو، وفقاً لما ذكره موقع "بوابة الوسط" السبت.

وأشار مكتب الإعلام إلى أنه أثناء تقدم الوحدات المسلحة تم العثور على جثتين تابعتين لقوات الوفاق تم تركها بالقرب من كلية ضباط الشرطة، مؤكداً أنه تم تسليمها إلى الهلال الأحمر. Advertisements