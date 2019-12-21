الجيش اليمني يصد هجوما حوثيا باتجاه حيس بالحديدة

تمكنت قوات الجيش اليمني، اليوم السبت، من صد هجوماً لميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، جنوبي محافظة الحديدة، غربي البلاد.

وحاولت مجموعة كبيرة من عناصر الميليشيا الحوثية، صباح اليوم، التقدم باتجاه مديرية حيس، بالتزامن مع قصفها لمواقع داخل المديرية، وفقاً لما ذكره موقع "سبتمبر نت".

واستهدفت قوات الجيش اليمني مجموعة الميليشيا، وأفشلت محاولتها، بعد تكبيدها قتلى وجرحى في صفوفها.

إلى ذلك وصل إلى مستشفيات مدينة الحديدة، والعاصمة صنعاء، 80 قتيلاً وجريحاً حوثياً بينهم قياديين، لقوا مصرعهم وأصيبوا أثناء محاولات تسلل فاشلة لهم في محافظة الحديدة، خلال الأيام الماضية.