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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش اليمني يصد هجوما حوثيا باتجاه حيس بالحديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
السبت 21/ديسمبر/2019 - 10:00 م
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وكالات
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تمكنت قوات الجيش اليمني، اليوم السبت، من صد هجوماً لميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، جنوبي محافظة الحديدة، غربي البلاد.
وحاولت مجموعة كبيرة من عناصر الميليشيا الحوثية، صباح اليوم، التقدم باتجاه مديرية حيس، بالتزامن مع قصفها لمواقع داخل المديرية، وفقاً لما ذكره موقع "سبتمبر نت".
واستهدفت قوات الجيش اليمني مجموعة الميليشيا، وأفشلت محاولتها، بعد تكبيدها قتلى وجرحى في صفوفها.
إلى ذلك وصل إلى مستشفيات مدينة الحديدة، والعاصمة صنعاء، 80 قتيلاً وجريحاً حوثياً بينهم قياديين، لقوا مصرعهم وأصيبوا أثناء محاولات تسلل فاشلة لهم في محافظة الحديدة، خلال الأيام الماضية.
وتواصل ميليشيا الحوثي المتمردة، استهداف مواقع الجيش اليمني، في محافظة الحديدة ، في الوقت الذي تتمسك به قوات الجيش بالهدنة الأممية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية.
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