كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بومبيو: واشنطن قلقة بشأن طلب حكومة الوفاق الليبية لدعم عسكري خارجي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأوضح بومبيو، خلال تصريحاته، مساء السبت، أن التدخل العسكري في ليبيا يحد من فرص التوصل إلى حل للنزاع.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع الأمم المتحدة، لبدء مفاوضات سياسية في ليبيا.
وتابع: "نشجب الهجمات على المدنيين في ليبيا، وندعو جميع الأطراف لضبط النفس".
وأرسل السراج، المدعوم من تركيا الخميس الماضي، رسائل إلى رؤساء خمس دول هي: الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، والجزائر، وتركيا، طالب فيها بتفعيل اتفاقيات التعاون الأمني، والبناء عليها لصد عملية طوفان الكرامة التي شنها الجيش الليبي لتحرير العاصمة من المليشيات التابعة للوفاق.
ويأتي ذلك عقب إعلان حكومة الوفاق غير الدستورية "الموافقة على تفعيل" مذكرة تعاون عسكري وقعت مؤخراً مع تركيا.
وكان الرئيس التركي صرح في العاشر من ديسمبر أنه مستعد لإرسال جنوده إلى ليبيا، دعماً لحكومة السراج إذا طلب الأخير بذلك، ما أجج التوتر.
من جانبه، أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، الأسبوع الماضي، رفض بلاده الاتفاقية المبرمة بين رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مشيرا إلى أن روما ستتوجه إلى الأمم المتحدة لمنع تسجيل هذه الاتفاقية.
وكانت تركيا وقعت مع السراج أواخر الشهر الماضي اتفاقا أمنيا وعسكريا موسعا، كما وقّع الطرفان على نحو منفصل مذكرة تفاهم حول الحدود البحرية.