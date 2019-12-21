كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بومبيو: واشنطن قلقة بشأن طلب حكومة الوفاق الليبية لدعم عسكري خارجي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن واشنطن قلقة بشأن طلب حكومة الوفاق في ليبيا لدعم عسكري خارجي.

وأوضح بومبيو، خلال تصريحاته، مساء السبت، أن التدخل العسكري في ليبيا يحد من فرص التوصل إلى حل للنزاع.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع الأمم المتحدة، لبدء مفاوضات سياسية في ليبيا.

وتابع: "نشجب الهجمات على المدنيين في ليبيا، وندعو جميع الأطراف لضبط النفس".

وأرسل السراج، المدعوم من تركيا الخميس الماضي، رسائل إلى رؤساء خمس دول هي: الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، والجزائر، وتركيا، طالب فيها بتفعيل اتفاقيات التعاون الأمني، والبناء عليها لصد عملية طوفان الكرامة التي شنها الجيش الليبي لتحرير العاصمة من المليشيات التابعة للوفاق.

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