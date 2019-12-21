كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة الأفغانية تعلن اعتقال 700 من مقاتلي "داعش" وأسرهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الحكومة الأفغانية، مساء اليوم السبت، أنها اعتقلت ما يصل إلى 700 من مقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي وعائلاتهم في شرق البلاد، على مدار الأشهر الستة الماضية.

وقالت مديرية الأمن الأفغانية (الاستخبارات)، إن "من بين المحتجزين ما لا يقل عن 75 امرأة و159 طفلاً، معظمهم من الأجانب".

ومعظم المعتقلين في هذه الحملات هم من باكستان ودول آسيا الوسطى، بحسب مسؤول بمديرية الأمن طلب التكتم على هويته، وأضاف المسؤول الأفغاني: إن "من بين المسلحين المعتقلين 277 أجنبياً".

وكتب مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية للسلام زلماي خليل زاد، في وقت سابق من الشهر، تغريدة عبر حساب الرسمي الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلاً: إن "داعش في شرق أفغانستان أصابه الضعف جراء العمليات، التي تشنها القوات الأمربكية والأفغانية، وطالبان أيضاً".

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وذكر السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام، في الأسبوع الماضي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ربما يعلن عن سحب للقوات الأمريكية من أفغانستان قبل نهاية العام، وسيبدأ فعليا بداية العام المقبل".

وقال السيناتور الأمريكي جراهام، متحدثاً من كابول، إن "ترامب قد يقلص عدد الجنود من 12000 حالياً الى 8600".