كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الحريري" لـ مناصريه: القوى الأمنية هي لكل اللبنانيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى الرئيس المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية، حسان دياب، اليوم السبت، برئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري قبيل انطلاق استشارات التأليف في مجلس النواب.

وبعد اللقاء توجه الحريري إلى الشبان الذين نزلوا إلى الشارع قائلاً: "يوم استشهد الرئيس رفيق الحريري لم نرم حجراً واحداً ونتمنى على الشبان التعبير بسلمية لأن الجيش جيشنا والقوى الأمنية هي لكل اللبنانيين"، وفقاً لما ذكرته صحيفة "الجمهورية" اليوم السبت.

وخرج مناصري رئيس تيار المستقبل سعد الحريري في مظاهرات بمناطق متفرقة من لبنان احتجاجاً على تولي حليف حزب الله حسان دياب رئاسة الحكومة.