كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الحريري" لـ مناصريه: القوى الأمنية هي لكل اللبنانيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وخرج مناصري رئيس تيار المستقبل سعد الحريري في مظاهرات بمناطق متفرقة من لبنان احتجاجاً على تولي حليف حزب الله حسان دياب رئاسة الحكومة.
وقطع أنصار الحريري الطريق هناك بالأتربة، الأمر الذي يرفضه الجيش اللبناني.
وردد المحتجون شعارات مؤيدة لسعد الحريري.
ويرفض هؤلاء تسمية دياب، الذي يقولون إنه لا يحظى بموافقة غالبية ممثلي الطائفة السنية في البلاد.
ودعا الحريري، أنصاره في تغريدة عبر "تويتر" إلى رفض أي دعوة للنزول إلى الشوارع وقطع الطرقات.
وجاءت الموافقة على تسمية دياب بعد نحو شهرين على استقالة الحريري، وفشل التوافق على 4 مرشحين لخلافته.
ودياب أكاديمي وزير تعليم سابق، وربما يشكل استدعاؤه من خارج المشهد السياسي التقليدي محاولة لإضاء الشارع المنتفض منذ 17 أكتوبر الماضي.