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"الحريري" لـ مناصريه: القوى الأمنية هي لكل اللبنانيين

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التقى الرئيس المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية، حسان دياب، اليوم السبت،  برئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري قبيل انطلاق استشارات التأليف في مجلس النواب.
وبعد اللقاء توجه الحريري إلى الشبان الذين نزلوا إلى الشارع قائلاً: "يوم استشهد الرئيس رفيق الحريري لم نرم حجراً واحداً ونتمنى على الشبان التعبير بسلمية لأن الجيش جيشنا والقوى الأمنية هي لكل اللبنانيين"، وفقاً لما ذكرته صحيفة "الجمهورية" اليوم السبت.

وخرج مناصري رئيس تيار المستقبل سعد الحريري في مظاهرات بمناطق متفرقة من لبنان احتجاجاً على تولي حليف حزب الله حسان دياب رئاسة الحكومة.

وقطع أنصار الحريري الطريق هناك بالأتربة، الأمر الذي يرفضه الجيش اللبناني. 

وردد المحتجون شعارات مؤيدة لسعد الحريري.

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ويرفض هؤلاء تسمية دياب، الذي يقولون إنه لا يحظى بموافقة غالبية ممثلي الطائفة السنية في البلاد.

ودعا الحريري، أنصاره في تغريدة عبر "تويتر"  إلى رفض أي دعوة للنزول إلى الشوارع وقطع الطرقات.

وجاءت الموافقة على تسمية دياب بعد نحو شهرين على استقالة الحريري، وفشل التوافق على 4 مرشحين لخلافته. 

 ودياب أكاديمي وزير تعليم سابق، وربما يشكل استدعاؤه من خارج المشهد السياسي التقليدي محاولة لإضاء الشارع المنتفض منذ 17 أكتوبر الماضي. 

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