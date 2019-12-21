بومبيو: استخدام روسيا والصين للفيتو بشأن مساعدات سوريا أمر "مخجل"

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن استخدام روسيا والصين حق النقض بشأن المساعدات الإنسانية في سوريا أمر مخجل.

واستخدمت روسيا والصين الفيتو في مجلس الأمن الجمعة بشأن مشروع قرار قدمته ألمانيا وبلجيكا والكويت بتمرير مساعدات من الأمم المتحدة عبر نقاط حدودية عراقية إلى 4 ملايين سوري لمدة عام، تريد موسكو الحد منها. فقد صوت أعضاء المجلس الآخرون وعددهم 13 لصالح النص، لكن تم إسقاطه باستخدام الفيتو.

من جهة أخرى، لم تستطع روسيا الحصول على موافقة مجلس الأمن لتمديد ترخيص نقل مساعدات إنسانية إلى سوريا من نقطتين في تركيا. وأيد مشروع القرار الروسي خمسة أعضاء وعارضه ستة بينما امتنعت أربع دول عن التصويت.

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ويحتاج أي مشروع قرار لموافقة تسعة أعضاء بالمجلس المؤلف من 15 بلدا فضلا عن عدم استخدام أي عضو من الدول الدائمة العضوية، وهي روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، حق النقض (الفيتو).

أما على صعيد التطورات الميدانية، فقد قتل أكثر من 80 مقاتلا من قوات النظام والفصائل المقاتلة في اشتباكات مستمرة بين الطرفين خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة في محافظة إدلب شمال غرب سوريا. وقد تكبد النظام في هذه المعارك 30 قتيلا، مقابل 51 من مقاتلي الفصائل، غالبيتهم من هيئة تحرير الشام ومجموعات متحالفة معها.

وتدور منذ الخميس اشتباكات عنيفة بين قوات النظام من جهة وفصائل مقاتلة أبرزها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) من جهة ثانية في محيط مدينة معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، بحسب المرصد.