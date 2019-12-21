كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

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أخبار عاجلة الآن || مقتل 33 إرهابيا في مالي

كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن مقتل 33 إرهابيا في عملية برخان الفرنسية، اليوم السبت، في مدينة موبتي في مالي. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || سلاح الجو الليبي يستهدف معسكرا لمليشيات "الدروع"

استهدف سلاح الجو الليبي، اليوم السبت، معسكرات مليشيات الدروع بمدينة زليتن شرقي العاصمة طرابلس. أخبار عالمية عاجلة اليوم || اعتقال مئات المحتجين على "قانون الجنسية" في الهند

قال مسؤولون في الهند، اليوم السبت، إن أكثر من 1500 متظاهر اعتقلوا في أنحاء الهند خلال الأيام العشرة الماضية؛ حيث تحاول الشرطة قمع المظاهرات العنيفة أحيانًا ضد قانون الجنسية، الذي يقول منتقدون: إنه "يقوض الدستور العلماني للبلاد".

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