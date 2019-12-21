كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قصف جوي على إدلب السورية يقتل 12 مدنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
واستهدفت الطائرات الحربية السورية والروسية السبت، وفق المرصد، مناطق عدة تمتد من ريف إدلب الجنوبي الشرقي وصولاً إلى الريف الجنوبي الغربي.
وأفاد المرصد أن 8 مدنيين قتلوا جراء قصف لقوات النظام في مدينة سراقب و3 آخرين من عائلة واحدة في "قصف روسي" قرب مدينة معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، كما قتل طفل في قصف جوي في منطقة جسر الشغور في جنوب غرب المحافظة.
وأسفر القصف أيضاً عن إصابة أكثر من 36 آخرين بجروح.
وتسيطر هيئة تحرير الشام على الجزء الأكبر من محافظة إدلب، التي تؤوي ونواحيها 3 ملايين شخص، نصفهم تقريباً نازحون من مناطق أخرى.
وتنشط فيها أيضاً فصائل معارضة مسلحة أقل نفوذاً.
ويتزامن القصف مع اشتباكات مستمرة منذ يوم الخميس بين قوات النظام من جهة وهيئة تحرير الشام وفصائل أخرى من جهة ثانية في محيط مدينة معرة النعمان.
وأسفرت الاشتباكات منذ الخميس، عن مقتل 57 عنصراً من قوات النظام و82 من الفصائل الجهادية والمقاتلة، وفق المرصد.