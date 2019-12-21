كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اعتراف عراقي له صلة بتنظيم "داعش" بشأن تخريب طائرة أمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدلى ميكانيكي له أصول عراقية، يعمل في الخطوط الجوية بالولايات المتحدة الأمريكية، وله علاقات محتملة مع جماعة "داعش" الإرهابية، باعترافه بشأن تهمة "تخريب طائرة على متنها 150 شخصاً، في يوليو الماضي".

وبحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن عبد المجيد معروف أحمد العاني، البالغ من العمر 60 عاماً، أمريكي من أصول عراقية، وهو يعمل ميكانيكي في شركة الخطوط الجوية الأميركية منذ 30 عاماً، اعترف أمام محكمة اتحادية في ميامي بولاية فلوريدا، بتهمة محاولة تخريب طائرة من طراز "بوينج 737" كانت في طريقها من ميامي إلى ناساو، عاصمة البهاماس.

هذا وشوهد عبد المجيد العاني عبر كاميرات المراقبة، يوم 4 يوليو الماضي، يلصق مادة "الستايروفوم" على مقدمة بدن الطائرة من الخارج، ما أدى إلى تعطل آلية متخصصة في مراقبة بعض الأرقام، مثل سرعة الطيران والارتفاع ودرجة اهتزاز الطائرة.

ويواجه العاني عقوبة تصل إلى السجن 20 سنة، خلال محاكمته التي ستجري في مارس المقبل، في وقت أفاد المحققون: بأن "العاني كانت لديه مقاطع فيديو لتنظيم داعش على هاتفه تظهر جرائم قتل جماعية، وإنه لم يكشف لمكتب التحقيقات الفيدرالي خلال التحقيق أنه سافر إلى العراق في مارس الماضي".

ويقول ممثلو الإدعاء: إن "لديه شقيقًا في العراق قد يكون متورطاً مع جماعة داعش، وإنه أدلى بتصريحات تمنى فيها أن يستخدم الله لإلحاق الأذى بغير المسلمين".

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وتُظهر وثائق المحكمة أن التخريب ينطوي على لصق الستايروفوم داخل أنف طائرة بوينج 737، مما أدى إلى تعطيل استخدام الطيارين المكونين لمراقبة أشياء مثل السرعة الجوية والارتفاع ونبرة الطائرة.

وتقول السلطات الأمريكية: إنه "إذا كانت الرحلة قد أقلعت كما هو مخطط له في 17 يوليو في ناسو، جزر البهاما، فإن التخريب قد يكون سبب تحطم طائرة".

وتم التقاط العديد من تصرفات العاني في ذلك اليوم على شريط فيديو للمراقبة، وتم التعرف عليه من قبل زملائه العمال.

وقالت أمريكان إيرلاينز، في بيان "سلوك (العاني) لا يمثل العمل الذي يؤديه كل يوم 15000 من المتخصصين في سلامة العمليات الفنية لدينا"، "وإن السلامة هي أساس كل ما نقوم به، ونحن نعلم أن فريق الصيانة لدينا يأخذ هذه المسؤولية على محمل الجد كل يوم".

وقال محامي "العاني" جوناثان ميلتز، إنه "عاش حياة تحترم القانون قبل هذا الحادث، وإنه لم يكن ينوي إطلاقًا إيذاء الطائرة أو الأشخاص الذين كانوا على متنها".