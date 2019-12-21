كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماكرون: مقتل 33 إرهابيا في عملية "برخان" الفرنسية في مالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن مقتل 33 إرهابيا في عملية برخان الفرنسية، اليوم السبت، في مدينة موبتي في مالي.

وأوضح ماكرون في كلمة ألقاها أمام الجالية الفرنسية في ثاني أيام زيارته لساحل العاج، أن العملية حررت دركيين ماليين من أيدي الجهاديين كما أسرت مقاتلاً، من دون إعطاء تفاصيل إضافية.

وأكد مصدر قريب من الرئاسة أن "الإرهابيين قتلوا".

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وأضاف ماكرون: "هذا النجاح الكبير هو بفضل التزام قواتنا، أنه الدعم الذي نقدمه إلى مالي والمنطقة وأمننا".

وتابع: "تكبدنا خسائر، وحققنا أيضاً انتصارات هذا الصباح بفضل ما يقوم به جنودنا وعملية برخان".

وتأتي هذه العملية بعد أقل من شهر من مقتل 13 جندياً فرنسياً في اصطدام مروحيتين خلال "عملية قتالية" في ليبتاكو بمنطقة ميناكا الواقعة بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو، حيث تنفذ عملية برخان لمكافحة الإرهابيين عمليات ضد مسلحي تنظيم داعشس الإرهابي في الصحراء الكبرى.

وامضى الرئيس الفرنسي ليل الجمعة السبت مع القوات الفرنسية في ابيدجان.