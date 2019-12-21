مقتدى الصدر يدعو كتلة البناء إلى احترام إرادة الشعب العراقي

مقتدى الصدر، كتلة البناء إلى احترام إرادة الشعب العراقي.

دعا زعيم التيار الصدري في العراق،

وأكد "الصدر"، خلال تصريحاته، مساء السبت، أن الشعب العراقي هو الكتلة الأكبر.

ويشهد العراق، منذ مطلع أكتوبر 2019، تظاهرات متواصلة تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة.

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وأسفرت الاحتجاجات، حتى الآن، عن مقتل أكثر من 400 متظاهر ورجل أمن، وأكثر من 15 ألف مصاب، بحسب مفوضية حقوق الإنسان في العراق.



وحملت الاحتجاجات المتواصلة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، على تقديم استقالته، إلا أن موجة الاحتجاجات لم تهدأ بتقديم الاستقالة، ويطالب المحتجون بتنفيذ باقي المطالب.

ويرى مراقبون أن موجة الاحتجاجات الحالية تعد الأكبر من نوعها التي يشهدها العراق منذ عام 2003.