أفتاتي: يجب أن يحكم الشعب نفسه بنفسه.. وموقفي من لجنة “بنموسى” قريب مما قاله “بنكيران”- فيديو

فيديو: يونس الميموني

قال عبد العزيز أفتاتي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إن موقفه من لجنة النموذج التنموي، التي يترأسها سفير المغرب بفرنسا، شكيب بنموسى، قريب مما عبر عنه عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة السابق، قبل أيام، مما أثر جدلا واسعا.

وقال أفتاتي، في تصريح لـ”اليوم 24″، “ما يسمى بالنموذج التنموي يعرف نقاشا كبيرا”، وتسائل، “هل هناك فعلا نموذج تنموي حاليا؟ والحال أن لا وثيقة مرجعية ولا أطروحة ولا برنامج يسمى بالنموذج التنموي، وإنما هناك تجميع لخيارات على مدى سنوات، وتم تجميعها على أساس أنها نموذج تنموي”.

وأضاف القياديب بحزب رئيس الحكومة، “لن تجد وثيقة رسمية تسمى بالنموذج التنموي، وبالتالي طبيعي أن يناقش الناس مدى أهمية إحداث اللجنة، وأن يناقشوا رئاستها وتركيبتها ومنهجيتها ومخرجاتها”.

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وقال أفتاتي أيضا، “اليوم لا يمكن بالبث والمطلق إبطال نقاشات الناس أو تنمعها أو تشوش عليها، والنقاش مستمر شأت أم أبيت، وبالتالي علينا الإسهام في النقاش وتأطيريه”.

ويرى البرلماني السابق، أن “ليس هناك مراد واحد من النموذج التنموي، وكل جهة لها مرادها، وعلى التيارات والقوى الإصلاحية أن تُرجح مرادها من النموذج التنموي، والذي يدور على أن يحكم الشعب نفسه بنفسه”، مضيفا، “حتى نكون واضحين وننتهي من الريع والفساد، ومن صناعة الأبطال السياسيين والإقتصاديين، يجب أن نترك للشعب الفرصة ليختار ويحاسب كيف ومتى يشاء”.

وكان ابن كيران، انتقد الأحد الماضي، في كلمة بمؤتمر المركزية النقابية المحسوبة على حز العدالة والتنمية، (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، تركيبة اللجنة، وقال إن تيار معين يهيمن عليها.