نهضة بركان يسقط الجيش بالرباط ويتصدر البطولة الاحترافية

صعد فريق نهضة بركان لكرة القدم لصدارة البطولة الاحترافية، بعد ان فاز على مضيفه الجيش الملكي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما، عشية اليوم السبت، بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، برسم الجولة 10 من البطولة الاحترافية لكرة القدم.

وأمام حضور حوالي 15 ألف من مناصري فريق الجيش الملكي، دخل هذا الأخير المباراة ضاغطا ومتحكما في الكرة، لكنه لم يفلح في خلق فرص حقيقية للتسجيل، بينما تبقى أخطر فرص النصف الأول تلك التي أتيحت للاعب كادو باتريك، مهاجم بركان، في الدقيقة 38، لكنه فشل في تحويلها إلى هدف.

لتنتهي الجولة الأولى، كما بدأت، بدون أهداف.

الجولة الثانية، عرفت تضييع الفريق العسكري لثلاث فرص خطيرة، في أول 10 دقائق، بعد تألق لافت من الحارس المخضرم زهير العروبي، ليأتي بعده العقاب البركاني، بعد أن سجل من هجمة مرتدة، هدفه الأول في الدقيقة 62، بواسطة علاء الدين أجراي.

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وحاول أصحاب الأرض العودة في النتيجة، غير أن الحظ وتألق الحارس البركاني حالا دون ذلك، لتنتهي المباراة بانتصار الفريق الزائر بهدف دون رد.

هذا الانتصار، أعاد بركان للصدارة برصيد 20 نقطة، بينما تجمد رصيد الجيش عتد النقطة 13 في المركز السابع.