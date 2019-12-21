بالعقد الأخير: استقدام 255 ألف مهاجر يهودي إلى البلاد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أظهرت إحصائيات رسمية صادرة عن الوكالة اليهودية أنه منذ عام 2010 إلى كانون الأول/ديسمبر 2019، هاجر حوالي 255 ألف يهودي إلى إسرائيل، من 150 دولة تصدرتها روسيا وأوكرانيا وفرنسا والولايات المتحدة وإثيوبيا، حسب ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت.

ووفقا للإحصائيات، فإن عام 2019، يعتبر من الأعوام الأكثر ارتفاعا في معدلات الهجرة إلى البلاد، إذ تقدر الوكالة اليهودية بأن هذا العام سينتهي باستقدام حوالي 34000 مهاجر.

وفقا للمعطيات، فإن أكثر من نصف المهاجرين في هذا العقد، حوالي 130.000 قدموا من دول الاتحاد السوفيتي السابق. بالإضافة إلى ذلك، هاجر أكثر من 55000 شخص من الدول الأوروبية، وحوالي 36000 من أميركا الشمالية، منهم أكثر من 32000 من الولايات المتحدة، وحوالي 13420 من دول أميركا اللاتينية.

بينما من القارة الأفريقية، تم استقدام حوالي 10500 من إثيوبيا، وأكثر من 2560 من جنوب إفريقيا، وأكثر من 1950 من أوقيانوسيا، وهي جزر بالمحيط الهادئ الاستوائية، معظمهم من أستراليا، وحوالي 1700 جاء من الدول الآسيوية والأفريقية.

وتكشف إحصائيات الوكالة اليهودية أيضا أن حوالي 3000 مهاجر جديد قدموا من دول الشرق الأوسط، ودول أخرى لا تربطها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

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كما بلغت الهجرة من فرنسا ذروتها في هذا العقد مع حوالي 38000 مهاجر، علما أن حوالي 60% من المهاجرين في هذا العقد هم من شريحة الشباب حتى جيل 45.

ووفقا للبيانات الصادرة هذا الأسبوع من قبل الجهاز المركزي للإحصاء، بمناسبة اليوم العالمي للمهاجرين، منذ نكبة فلسطين عام 1948، قدم حوالي 3.3 مليون مهاجر يهودي إلى البلاد، 43.7% منهم هاجروا للبلاد منذ عام 1990.

وفي المقابل، أظهرت بيانات جهاز الإحصاء أنه في الفترة من 1948 إلى 2017، غادر حوالي 732000 إسرائيلي إلى خارج البلاد ولم يعودوا.