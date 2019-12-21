هـ. أم الفحم يطيح بمـ. تل أبيب خارج كأس الدولة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فجر فريق الدرجة الممتازة، هبوعيل أم الفحم، مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما أقصى فريق الدرجة العليا، مكابي تل أبيب، بعد الفوز عليه بثلاثية مقابل هدفين، ضمن أحداث المرحلة الثامنة للمسابقة.
واستضاف الفريق الفحماوي المباراة على أرضية استاد العفولة، وسط حضور أكثر من ألفي مشجع.
وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق الضيف بهدفين مقابل هدف للفريق الفحماوي، حيث افتتح مكابي تل أبيب باب التسجيل بهدف مبكر في الدقيقة 13، ثم في الدقيقة 32 أضاف الهدف الثاني، وفي الدقيقة 42 قلصّ هبوعيل أم الفحم النتيجة بهدفه الأول بواسطة اللاعب تاداس كاينسكاس.
وخلال مجريات الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 49 جاء هدف ذاتي بشباك مكابي تل أبيب ليمنح هبوعيل أم الفحم الهدف الثاني، وفي الدقيقة 78 حسم اللاعب ريف ماسيكا المباراة بهدف ثالث لصالح الأحمر الفحماوي.
وقد اتسمت المباراة بالتشجيع الفحماوي المميز طوال مجريات المباراة، إلى جانب أداء مبهر من قبل لاعبي هبوعيل أم الفحم على أرضية الملعب، ما ساهم بقلب النتيجة على الفريق الضيف.
وبهذا الفوز، حصد فريق هبوعيل أم الفحم بطاقة تأهله للدور ثمن النهائي من كأس الدولة.
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