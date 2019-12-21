شكرا لقرائتكم خبر عن «بومبيو»: أيدي روسيا والصين ملطخة بالدماء والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم السبت، إن أيدي روسيا والصين ملطخة بالدماء بعد استخدامهما حق النقض "الفيتو" لمنع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن سوريا مما حجب تسليم مساعدات عبر الحدود من تركيا والعراق إلى الملايين من المدنيين السوريين.

وأضاف: "بومبيو" في بيان: "فيتو روسيا الاتحادية والصين أمس، لقرار مجلس الأمن الذي يسمح بوصول المساعدات الإنسانية إلى ملايين السوريين، مخجل".

وتابع: "إلى روسيا والصين اللتين اختارتا موقفا سياسيا يرفض هذا القرار.. أيديكما ملطخة بالدماء".

واستخدمت روسيا، بدعم من الصين، أمس الجمعة، حق النقض في مجلس الأمن للمرة الرابعة عشرة منذ بدء الصراع السوري عام 2011.