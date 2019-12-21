شكرا لقرائتكم خبر عن «بومبيو»: أيدي روسيا والصين ملطخة بالدماء والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف: "بومبيو" في بيان: "فيتو روسيا الاتحادية والصين أمس، لقرار مجلس الأمن الذي يسمح بوصول المساعدات الإنسانية إلى ملايين السوريين، مخجل".
وتابع: "إلى روسيا والصين اللتين اختارتا موقفا سياسيا يرفض هذا القرار.. أيديكما ملطخة بالدماء".
واستخدمت روسيا، بدعم من الصين، أمس الجمعة، حق النقض في مجلس الأمن للمرة الرابعة عشرة منذ بدء الصراع السوري عام 2011.
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