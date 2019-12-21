شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الفرنسي يقتل 33 متشددًا في مالي والان نبدء بالتفاصيل
وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذه العملية في خطاب ألقاه أمام الجالية الفرنسية في أبيدجان كبرى مدن ساحل العاج، واصفا إياها بالنجاح الكبير.
وقال ماكرون: "هذا الصباح.. أمكننا تحييد 33 إرهابيا وأسر إرهابي واحد وتحرير اثنين من شرطة مالي كانا محتجزين رهينتين".
وأكدت قيادة الجيش الفرنسي تنفيذ هذه العملية الليلة الماضية قرب الحدود الموريتانية على بعد نحو 150 كيلومترا شمال غربي بلدة موبتي في مالي.
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